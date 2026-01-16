ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

Shukra Dese 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 03ರಂದು ಬುಧ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 06ರಂದು ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹ ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರೆ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.