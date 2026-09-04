/ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06ರಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶನಾದ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಕಾರಕನಾದ ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ಇವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಲೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬುಧರ ವಕ್ರ ನಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.