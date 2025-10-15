Lakshmi Kataksha: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ!

Shukra Budha Parivartana: ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
Shukra Budha Parivartana: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ರನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಿರಿ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಮೂರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಫಲಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಖ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಶುಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ನೆಲವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)