ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉದಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ

Shukra Uday: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ, ವೈಭವ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಹಣ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಅಸ್ತಮಿಸಿದ್ದನು. ಇದೀಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಉದಯ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರದೆಸೆ, ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ, ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಉದಯವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೈವಾಹಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ವೃದ್ದಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಉದಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉದಯವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭಾಂಶವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.