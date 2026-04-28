ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: Apr 28, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Apr 28, 2026, 07:21 AM IST

Kendra Drishti Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಮೇ 29, 2026ರಂದು ಪರಸ್ಪರ 90° ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶುಕ್ರ, ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಮೇ 29, 2026ರಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯವು ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. 

ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಬೇನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಶನಿ ಶುಕ್ರರ ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್... ಮೇ 1 ರಿಂದಲೇ ಮ್ಯದದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್... ಮೇ 1 ರಿಂದಲೇ ಮ್ಯದದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ

Liquor Price Hike24 min ago
2

'ಆ ನಟನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆʼ : ಕೊನೆಗೂ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್

Anushka Shetty51 min ago
3

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 28-04-2026: ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಣೆ

Today Horoscope1 hr ago
4

ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ.. MS ಧೋನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗಲೇ..

IPL 2026Apr 27
5

RCB vs DC; ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್‌, ಕಣ್ಣೀರೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

IPL 2026Apr 27