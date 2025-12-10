English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

Venus Transit: ಶುಕ್ರನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /11

Venus Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಚಿನ್ನ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಗ್ರಹ. ಅವಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಗುರುವಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.   

2 /11

ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.  

3 /11

ಶುಭ ಮನೆಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.   

4 /11

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /11

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಾದ ಕಳತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವರನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ.   

6 /11

ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.  

7 /11

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿಗಳು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.   

8 /11

ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

9 /11

ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾದ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.   

10 /11

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ, ಪ್ಲಾಟ್, ಭೂಮಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.  

11 /11

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

Shukra effect on zodiac signs Shukra gochar effects Venus Transit venus transit may venus transit on may 19th lucky to these people venus transit benefits venus transit these zodiac sign people life will change Venus Transit In Taurus maha raja yoga by venus maha raja yoga benefits Kannada news ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್​ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಹಾರಾಜಯೋಗ ಮಹಾರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ

Next Gallery

ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರದ ದರ