English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..

12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..

Venus transit 2026: 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. 
 
1 /9

venus transit 2026: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

2 /9

ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

3 /9

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.   

4 /9

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  

5 /9

ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ.   

6 /9

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

7 /9

ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.   

8 /9

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

venus transit 2026 Mercury transit effects Venus Transit Effects ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2026 ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಪರಿಣಾಮ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಸಂಯೋಗ 2026 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ 2026 venus mercury conjunction in gemini 2026 lakshmi narayana yoga 2026

Next Gallery

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 8% ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್