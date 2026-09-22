/ಸ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಜನವರಿ 2027ರವರೆಗೂ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಸ್ವ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಿಂದ ಜನವರಿ 2027ರ ವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಸ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಸಮಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಸ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ನುಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಸ್ಥರಿಗೆ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವಿರಿ.
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