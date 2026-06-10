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ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:38 AM IST

venus transit:  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲಿ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು. ಅವರು ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಕರುಣಿಸಲಿದೆ
 

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ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಗುರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 9 ರಿಂದ ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲಿದ್ದಾನೆ.   

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ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ದಿಗ್ಬಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.   

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ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. .  

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ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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ತುಲಾ: ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೃಢಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.  

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