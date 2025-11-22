ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ʼಗ್ರಹಪ್ರವೇಶʼ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

Venus Transit in Capricorn: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ೧೨ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
೨೦೨೬ ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮರುದಿನವೇ, ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನು ಜನವರಿ ೧೩, ೨೦೨೬ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೪:೦೨ ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೬ ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ ೧೪ ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂತೋಷವು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಲಗ್ನ ಮನೆಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸಾಧ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
