Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ರಾಜವೈಭೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ

ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ರಾಜವೈಭೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 10, 2026, 06:12 AM IST|Updated: May 10, 2026, 06:12 AM IST

venus transit in gemini 2026: ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
 

1/7

 ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಪರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 6 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.   

2/7

ವೃಷಭ: ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಹಣದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. 

3/7

ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

4/7

ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು.

5/7

ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. 

6/7

ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ

7/7

ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Tags:
venus transit 2026
Venus in Gemini effects
shukra gochar 2026
lucky zodiac signs 2026
Venus transit astrology
Financial gains astrology
Gemini Venus transit
ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್!

IPL 20266:03 PM IST
2

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ 11 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌.. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನ!

IPL 20265:22 PM IST
3

ABD, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಫಿನೀಶ್.. ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌!

Gujarat GillMay 09
4

ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ : 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾ*ವು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಗಂಭೀರ

Gate collapseMay 09
5

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ "ವಿಜಯ್‌ ಯುಗ" ಪ್ರಾರಂಭ: ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಳಪತಿ ಪದಗ್ರಹಣ

TVK CM VijayMay 09