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ಕುಜ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Written ByYashaswini V
Published: Aug 26, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:35 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಆ.25ರಂದು ಕುಜ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Shukra In Chitra Nakshatra Effect1/6

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಆ.25ರಂದು ಕುಜ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.

Shukra In Chitra Nakshatra Effect2/6

ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಫಲ

ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..  

Shukra In Chitra Nakshatra Effect3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಕುಜ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

Shukra In Chitra Nakshatra Effect4/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಶಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದು, ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

Shukra In Chitra Nakshatra Effect5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Shukra In Chitra Nakshatra Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಕುಜನ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Shukra Gochar
Shukra Transit
Venus Transit
Shukra In Chitra Nakshatra
Shukra In Kuja Nakshatra
Shukra Gochar Phala
ASTROLOGY

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