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ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ.. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 30, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:49 AM IST

ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಂಪರ್ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
 

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ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಆಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಶುಕ್ರನು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ.  

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ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ 3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ 

ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.    

ತುಲಾ ರಾಶಿ 5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.    

ಮೀನ ರಾಶಿ 6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ 

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಒತ್ತಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.    

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ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
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