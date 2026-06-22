ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಧನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಜುಲೈ 16ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ.
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.