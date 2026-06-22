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ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 22, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:32 AM IST

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.

Shukra Nakshatra Parivartana1/6

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಧನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಜುಲೈ 16ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Shukra Nakshatra Parivartana2/6

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವ

ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Shukra Nakshatra Parivartana3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

Shukra Nakshatra Parivartana4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ.    

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಧನಕಾರಕನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Shukra Gochar
Venus Transit
Shukra Nakshatra Parivartana
Venus Star Transit
Shukra Transit Effect

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