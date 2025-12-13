Venus transit in Sagittarius: ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂಚಾರವು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇಯಾದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರು / ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವ ದಿನ ಇದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯಂತಹ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಮಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯ. ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)