Venus Tranists In Sagittarius: ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಂಚಾರ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರು ರಾಶಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಶುಕ್ರನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಗುರುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ.
ವೃಷಭ: ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಮಯ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಧೈರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.