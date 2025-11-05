ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ

Shukra Gochar Phala: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ ಎಂತಲೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿದೆ.
Shukra Dese: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರಂದು ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರವರೆಗೂ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತು ಸುಖದ-ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿವೆ.
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ವ್ರುದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವುವು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು.