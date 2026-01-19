ಅಭಿಜಿತ್‌ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಅಪಾರ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Shukra Gochar: ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಜನವರಿ 18ರ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಭಿಜಿತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳುವಿರಿ.
ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಸೆಯೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಶುಭ ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.