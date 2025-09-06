ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!!

Venus in Leo transit: ಈ ತಿಂಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರವಿ ಗ್ರಹದ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಧನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಖ-ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸುವ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)