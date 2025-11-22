English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ

ನವೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Shukra Gochar in Scorpio: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಶುಕ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.27ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.50ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 25 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನವವಿವಾಹಿತರು ಮಿಶ್ರ ಸಮಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

