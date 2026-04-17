English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!

Venus transit April 2026: ಸ್ತ್ರೀ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಈ ತಿಂಗಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ತನ್ನ ಮನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೇ 14ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶುಭಯೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ  ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
1 /7

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

2 /7

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

3 /7

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.

4 /7

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

5 /7

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಾಧಿಪಗಿತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧನ ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

6 /7

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ದಿಗ್ಬಲ ರಾಜಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಳವ್ಯ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

7 /7

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Next Gallery

