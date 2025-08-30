ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬದುಕೇ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುವುದು : ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುವುದು

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉನ್ನತಿ ಖಂಡಿತಾ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಲೇ ಬಾರದು.
ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು. ಬಡತನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಗುಚಿ ಇಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬದುಕೇ ಮಗುಚಿ ಬೀಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು.
ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗುವರೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸುಭ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
