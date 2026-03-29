ನಾನೇನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ! ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ

Actress Reveals : ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಎಂಬುವುದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೇಂಡ್.. 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಮರುಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಟೌನ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೀವನದ ನಿಗೂಢತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಸಿಮಿ ಗರೇವಾಲ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿತ್ತು. "ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೂ ಆಸೆಗಳಿವೆ, ನಾನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದರು.
ರೇಖಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 1969 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ "ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರೇಖಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 4ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ರೇಖಾ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರದೇ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ 'ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೇಖಾ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿರಲಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ..