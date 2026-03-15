ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ

Actress Priyamani Family : ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ.. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ..
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2009 ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಂತಹ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿಯವರ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಎರಡನೇ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ.. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಒಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.