ಭಾಗ್ಯ ಆದಿ ಜೋಡಿಗೆ ಛೇ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ..?

Bhagyalakshmi serial: ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗ್ಯಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ? ವೀಕ್ಷಕರು ಗರಂ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ.
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಜನರು ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ.. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲ್ಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಆರ್ಪಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು..ಆದ್ರೀಗ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭಾಗ್ಯಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಆಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂಡವ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆದಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ವಾಗ್ಧಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದರು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಜೊತೆ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಬಯಲಾದ ಬಳಿಕ ತಾಂಡವ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಮರೆತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿ ಮನೆಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಸುಮಾಗೆ ಇನ್ನೂ ತಾಂಡವ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾಗ್ಯಳಿಗೂ ಸಹ ಆದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ..
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗ್ಯ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು,ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆರಂ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕೋಣ ದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾಂಡವ್ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವನೇ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಗ ಅವನೇ. ಭಾಗ್ಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರೋದೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಆದಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.