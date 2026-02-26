AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!

Rashmika mandanna married real Photos: ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು AI ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ ...ರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಫೋಟೊಗಳ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ..
ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾದು ಕೂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ತಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದಾಟಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋವನ್ನ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಗೆ ಸಿಹಿಮುತ್ತು ನೀಡುವ ಫೋಟೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾಹದ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ..
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಮದುವೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ (ತೆಲುಗು) ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೂಲವಾದ 'ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ
ಇತ್ತ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಸ್ರ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕ್ಷಣ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ಯೂ ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗಳ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಜೊತೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ