English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಿನ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಾಲ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ! ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ ಫೋಟೊ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಿನ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಾಲ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ! ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ ಫೋಟೊ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

Rashmika Mandanna marriage: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.
 
1 /7

ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾದರು.  

2 /7

ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆದ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

3 /7

ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ..ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

4 /7

ಈ ನಡುವೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಜಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..  

5 /7

ಈ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದು,ಈಗ ಬಾಳಸಂಗತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಸತಿ-ಪತಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

6 /7

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಜಿನಿ ಅವರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.  

7 /7

ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಾಲ್‌ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಿನ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಾಲ್‌ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

Rashmika mandanna marriage Vijay Deverakonda Vijay Deverakonda old girlfriend photos vijay deverakonda rashmika mandanna marriage Vijay Deverakonda Belgian model Virginie Vijay Deverakonda past relationship ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಲವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಜಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಜಿನಿ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಾಲ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ

Next Gallery

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಅಧಿಕ ಇರೋ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೃತನೇ ಸರಿ!