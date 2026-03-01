vijay divorce: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ!

vijay divorce: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಗುಮಾನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗ್ತಿದೆ..ಆ ನಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಂ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟಿ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ..
ಕಾಲುವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖಂಡ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಂ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಚೇದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ..ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ..ಈ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಮೋಜಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ.
ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್,ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹಾಗೂ ಎವಿಲ್ ಐ ಎಮೋಜಿ ಈ ಮೂರು ಎಮೋಜಿಗಳನನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಮೋಜಿಗಳಿವೆ.
ಇದೀಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇ ದಡ್ಡರು..ಈ ಎಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಂಬುದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು..ಎಂದಿಗೂತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.