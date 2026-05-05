vijay Driver son: ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಿದೆ.. ಟಿವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ.. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಧಾಮು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನಗೂಲಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಯಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಈ ವಿಜಯ್ ಧಾಮು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯಾದ್ರೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಾಲಕನ ಮಗ ಶಬರಿನಾಥ್ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ರಾಯಪುರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರನನ್ನೆ ಸೋಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಧಾಮು ಎಂಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಡಿಎಂಕೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ದಾಮು ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘವಾದ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಚಾರದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾಮು,ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯುವಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಧಾಮು ಅವರ ಗೆಲುವು ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.