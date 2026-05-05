vijay political preparations power full temple: ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸಿಕೊಂಡಿದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಗವಂತಮ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮಾತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಾಹ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಮೂಲವೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಚೇದನ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದ ಗಾಸಿಪ್, ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಹೊರೆ, ಐಟಿ ರೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ವಿಜಯ್ ಫಿನೀಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ವಿಜಯ್ ಪತಾಕೆ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಿಯಾದ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಿರುಚೆಂಡೂರು ಮುರುಗನ್ ಕೋಯಿಲ್ ದೇವಾಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ತಿರುಚೆಂಡೂರ್ ದೇಗುಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಮ್ಮ ಪರಚ್ಚಿ ತಲೈವಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶತೃ ಸಂಹಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿಕರೇನು ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಚೆ ಮಸೀದಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿಬಾಬಾಗಾಗಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇವರ ಪವಾಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾದಲ್ಲ ತಿರುಚೆಂಡೂರು ಮುರುಗನ್ ಕೋಯಿಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಿಯಾದ ರಾಧನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಿರುಚೆಂಡೂರು ಮುರುಗನ್ ಕೋಯಿಲ್ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇಟ್ರಿ ವೇಲ್ ಹಿಡಿದ ವಿಜಯ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಗಾದಿಯ ಸೂರ್ಯನಾಗಲು ತಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಂತೆ ಶತೃ ಸಂಹಾರ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. 6-8 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ವಿಜಯ್ ಪರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆನಂದ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಗುಹೆ ಇದ್ದು, 6 ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇದರೊಳಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಶತೃ ಸಂಹಾರ ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದೇಗುಲದ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅರುಳ್ಮಿಗು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನವು ಮುರುಗನ ಆರುಪಡೈ ಮೀಡುಗಳಲ್ಲಿ (ಆರು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು) ಎರಡನೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.