ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‌! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

Actor Vijay news : ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 8 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 16 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 39 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. TVK ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗವು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವಿಜಯ್ ಬಳಸುವ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿ 'ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h'. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3.10 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 3 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಉದ್ದ 5125 ಮಿಮೀ. 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಅರ್ಧ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ, ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಸಾಜ್ ಸೀಟ್, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಪರದೆಯಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೂಫ್, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 39 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲೀನ್ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.