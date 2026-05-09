vijay thalapathy marksheet viral:ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ವಿಜಯ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒಟ್ಟು 1100 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 711 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ, ವಿಜಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 200 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 200 ರಲ್ಲಿ 155 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು.ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 200 ರಲ್ಲಿ 133 ಅಂಕ, ವಿಜ್ಞಾನ 300 ರಲ್ಲಿ 206 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 200 ರಲ್ಲಿ 122 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಅಂಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಿತಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊದಲುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.