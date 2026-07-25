Vijay Cinema: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ "ಜನ ನಾಯಗನ್" ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಜುಲೈ 23 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Jana Nayagan: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ "ಜನ ನಾಯಗನ್" ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಜುಲೈ 23 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ (Jana Nayagan Cinema) ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 42.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 21.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 63.85 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 112.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 44.33 ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.77 ರಷ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೇ. 37.23 ರಷ್ಟು, ಸಂಜೆ ಶೇ. 47 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 60.31 ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರವು 42.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 50.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್. ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಪೂಜಾ ಹೆಗಡೆ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.