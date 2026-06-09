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ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಮಯ ಶುರು!.. ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 09, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:53 AM IST

Vipareeta raja yoga 2026: ಇಂದಿನಿಂದ( ಜೂನ್ 9ರಂದು) ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ..
 

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 Vipareeta raja yoga 2026:ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ:  ಈ ಅವಧಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. 

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ಕನ್ಯಾ:  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

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ತುಲಾ ರಾಶಿ:  ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. 

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ಧನು ರಾಶಿ:  ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.  

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