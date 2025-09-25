Viparita Raj Yoga 2025: ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ! ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ

Powerful Raj Yoga 2025: ಶೀಘ್ರವೇ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ..
Powerful Raj Yoga 2025: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 6ನೇ, 8ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವುದು, ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಾಗುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಅಧ್ಯಯನ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು 12 ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 12ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು 6ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು, 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 12 ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.