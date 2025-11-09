ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ

ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Vipreet Raja Yoga: ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶನಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿದೇವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಕಳೆದ 138 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ನೇರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಡಕ ಶನಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದರೇನು?: ಶನಿಯು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾದಾಗ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಯೋಗವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆಯೋ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಶನಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಈಗ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಲೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)