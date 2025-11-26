18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..

vipreet rajyoga effects: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ..
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಪರೀತ ರಾಜ ಯೋಗ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ವಿಪರೀತ ರಾಜ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ರಾಜಯೋಗದ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.