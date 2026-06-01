RCB ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು.. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಭಾವುಕ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 01, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 01:43 PM IST
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ. 

Virat Kohli, Andy Flower emotional: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ. 
 

1/10

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅವರ ಕೈಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋ ಇದು. 

2/10

ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೇ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಸಿಂಬಲ್‌ ತೋರಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. 

3/10

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. 

4/10

ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಭುವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡವುದು ಕಡಿಮೆ.  

5/10

ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ  ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್.‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

6/10

ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ. ಆಟಗಾರನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. 

7/10

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೋಚ್‌ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್‌ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಐಸ್‌ ಕ್ಯೂಬ್‌ ಇರುವಂತಹ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ತಂದು ಸುರಿದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

8/10

ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಈ ಸಲ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚಿಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರ್‌ ಮಂಗಳಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಫೋಟೊ. ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು.

9/10

ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ.

10/10

ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆಟಗಾರರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

