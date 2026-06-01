Virat Kohli, Andy Flower emotional: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅವರ ಕೈಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋ ಇದು.
ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೇ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಭುವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡವುದು ಕಡಿಮೆ.
ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ. ಆಟಗಾರನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುವಂತಹ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ತಂದು ಸುರಿದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚಿಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಫೋಟೊ. ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು.
ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆಟಗಾರರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.