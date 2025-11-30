ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡಿಐನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 52ನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 52ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಚೈನ್ಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಮ್ನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 102 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ನೋಡುಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ರನ್ಗಳ ಶಿಖರ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 102 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೇತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣವಿದು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕ ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಶತಕವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈನ್ಗೆ ಮುತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಆಕಾಶದಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು.