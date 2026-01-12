English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸೋತು ಗೆದ್ದರೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನೇ ಉದಾಹರಣೆ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..

ಸೋತು ಗೆದ್ದರೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನೇ ಉದಾಹರಣೆ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 2024ರ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಡಿಐನಿಂದಲೂ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2  ಬಾರಿ ಡಕ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಏಕದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.
 
1 /6

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

2 /6

7 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸತತ ಡಕೌಟ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್‌, ಟಿ20ಯಂತೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.   

3 /6

2 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್‌ ಆದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮುಗಿದಿದೆಯೇ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

4 /6

ಅದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ ವಿರಾಟ್‌, 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಿ 74 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದೊಂದೇ ಅರ್ಧ ಶತಕದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ರನ್‌ಗಳ ಮಳೆಗೈದರು.   

5 /6

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ 135 ರನ್‌ಗಳು, 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 102 ರನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 65 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದ ನಿಂತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ 93 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

6 /6

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ 2 ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಮುಂದಿನ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 469 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ.      

Next Gallery

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು