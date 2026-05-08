DK RCBಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಲು ವಿರಾಟ್‌ ಕಾರಣ ಅಂತೆ!.. ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಲಕ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 08, 2026, 08:33 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:33 AM IST

Dinesh Karthik: ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು  ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಲು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ..

ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 257 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4842ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 22 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4842 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ  

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹೆಸರಿದೆ..ಇನ್ನು 2024 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಡಿಕೆ ಇದೀಗ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಫಿನಿಶರ್‌ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇವರು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಬಹಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಇಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.   

ಕೊಹ್ಲಿಯ ‘ಮಹತ್ವದ’ ಸಲಹೆ  ನೀನು ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಭಾರಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್‌ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಫರ್‌ ಬಂದಾಗಲೂ ವಿರಾಟ್‌ ನೀನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಇದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಕೋಚ್‌ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟರ್‌ ಆಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.ಅದರಂತೆ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಕಪ್‌ ಗೆದಿತ್ತು.   

