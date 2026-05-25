Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 25, 2026, 02:01 PM IST|Updated: May 25, 2026, 02:01 PM IST
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು.  

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋಗೂ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡ್ರೆವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಹೆಡ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಹೆಡ್ ಅವರು, ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಟ್ರಾವಿಸ್, ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೇರ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೋತಾಗ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು 2024ರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹೆಡ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೋಲ್, ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಹೆಡ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

