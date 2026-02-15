Virat kohli: IPLಸೀಸನ್19ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೂಹ್ಲಿಯವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿರಾಟ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು ಆದ್ರೀಗ IPLಸೀಸನ್19ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಇದೀಗ IPL ಸೀಸನ್ 19 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಸ್ ಸೀಸನ್ 19ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ೦ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ..
ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರೀ ಸೀಸನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಆಯೋಸಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ..ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
RCB ಆಟಗಾರರು ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ..ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ RCB ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದದ್ಧ ಸರಣಿ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಂತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇನಿಯಾ ಶುರುವಾಯ್ತು.ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿರಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ರಣಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.