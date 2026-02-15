English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat kohli: RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ!..ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Virat kohli: IPLಸೀಸನ್‌19ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್‌ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
 
1 /8

ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೂಹ್ಲಿಯವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿರಾಟ್‌ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು ಆದ್ರೀಗ  IPLಸೀಸನ್‌19ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

2 /8

ಇದೀಗ IPL ಸೀಸನ್‌ 19 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.  

3 /8

ಈ ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 19ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ೦ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.. 

4 /8

ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರೀ ಸೀಸನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನ ಆಯೋಸಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ..ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್‌ ಸೆಷನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಸೆಷನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಪ್‌ ನಮ್ದೇ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

5 /8

RCB ಆಟಗಾರರು ಹೋಮ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ..ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​, ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌  ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್​ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ RCB ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ..   

6 /8

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದದ್ಧ ಸರಣಿ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದರು.   

7 /8

ಇದೀಗ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಂತೆ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇನಿಯಾ ಶುರುವಾಯ್ತು.ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ  ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

8 /8

 ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ರಣಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.  

