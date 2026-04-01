ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಕಿಸಿರೋ ಟ್ಯಾಟೂ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು.. Per Square Inch ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ..?

Virat Kohli, Hardik Pandya tattoo costs: ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಟ್ಯಾಟೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತಹ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಟೂವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ರೂಪಾಂತರದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಪಿಯೋನಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾಗಾಗಿ ಚಿರತೆ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ಯಾಟೂ ಗೀಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ M ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೈಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಹಿಕಾಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 4,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ Per Square Inch ಟ್ಯಾಟೂ ಆರಂಭದ ದರ 3,500 ರೂ ಆಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್, ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು 6-8 ಗಂಟೆಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 24,000 ರೂವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.