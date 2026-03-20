IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎದಿರು ಈ ಬೌಲರ್‌ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿಗೆ..! ಸಿಕ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್‌.. ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ

Virat Kohli IPL runs : ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, 267 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 63 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಂಬರುವ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 9000 ರನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ರನ್ಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.. ಬನ್ನಿ ಆ 5 ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್: ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 149 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121.47 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 13 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಡೇಜಾ ವಿರುದ್ಧ 160 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 111.87ರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 10 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 179 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್: ವೇಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 96 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 19 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 168 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ 105 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 154.28 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 13 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜೆ ಬ್ರಾವೋ: ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾವೋ ವಿರುದ್ಧ 103 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 152.42 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 17 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.