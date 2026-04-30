virat kohli ipl 2026 ban controversy: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರ ರೋಮಾಂಚನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸೆತವನ್ನು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡೈವ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಾಟೀದಾರ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು ಸದ್ಯ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (ಲೇಖನ 2.8) ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಾದಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಇದನ್ನು 'ಲೆವೆಲ್ 2' ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.