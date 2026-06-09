most valuable celebrity virat kohli: ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಟ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀಮ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ₹3,542 ಕೋಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ , ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇಯಾಕೇ ಕೆಲ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೋಲ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ.