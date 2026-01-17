ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ?

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುಳಿತು ಆಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಭಕ್ತರ ಹಣೆಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದರು. ಇನ್ನು ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.