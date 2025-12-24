English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.    
 
1 /5

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

2 /5

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟ್ರ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

3 /5

ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 83 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

4 /5

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 299 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಪರವಾಗಿ ರಿಕಿ ಭುಯಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ರನ್‌ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿತು.   

5 /5

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟ್ರ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು.    

