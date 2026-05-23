Kohli SRH against major T20 world record: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 256 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆಸೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಚುರುಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿ20 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ (Alex Hales) ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು. 210 ಬಾರಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
SRH ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 11 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ 211 ಬಾರಿ 50 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 56, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 79, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 51 ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 29 ರನ್. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 255 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೇ 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.